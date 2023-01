Kirby’s Return to DreamLand, il preordine è in offerta su Amazon (-17%)

Manca ormai poco al lancio di Kirby’s Return to DreamLand Deluxe per Nintendo Switch e adesso hai l’occasione di prenotarlo a prezzo scontato direttamente su Amazon. Il popolare e-commerce ti permette infatti di effettuare il pre-order a soli 49,99 euro, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo ufficiale.

Il gioco è la riproposizione dell’omonimo episodio per Nintendo Wii in cui vediamo il famoso paffuto eroe rose fare ritorno con una edizione in formato Deluxe. La consegna è prevista al D1 fissato per il 24 febbraio.

Kirby’s Return to DreamLand Deluxe: prenotalo adesso in sconto

Con Kirby’s Return to DreamLand Deluxe potrai sfruttare le capacità dell’amatissima icona Nintendo che, risucchiando determinati nemici, potrà ottenere tante diverse abilità, tra cui l’inedita Mercha.

Il gioco permette ad un massimo di quattro utenti di giocare in locale sulla stessa console: tutti possono impersonare Kirby contemporaneamente e usare così le proprie abilità preferite.

Uno dei titoli più attesi per Nintendo Switch di questo inizio 2023, Kirby’s Return to DreamLand Deluxe è un prodotto adatto a tutti sia ai nuovi giocatori, sia agli appassionati storici della serie. Oggi puoi prenotarlo a prezzo scontato su Amazon: solo 49,99 euro con consegna garantita al D1.

