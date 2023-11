Kirby e la terra perduta: meno di 50€ per un videogame BELLISSIMO

Oggi ti consigliamo un gioco che, se sei un appassionato dei giochi di platform e sei cresciuto con i titoli di casa Nintendo, siamo sicuri che farà al caso tuo: si chiama Kirby e la Terra Perduta ed è disponibile solo per Nintendo Switch. Pensa che grazie agli sconti folli di Amazon potrai portartelo a casa al costo scontatissimo di soli 49,90€, spese di spedizione incluse.

Kirby e la terra perduta per Nintendo Switch: un Must Have

Kirby è uno dei personaggi più iconici di Nintendo, noto per la sua abilità di copiare le abilità dei suoi nemici semplicemente inghiottendoli. In “Kirby e la Terra Perduta“, il noto protagonista rosa si trova in un mondo magico e misterioso dove tutto prende vita in modo straordinario. Di fatto, la Terra Perduta è un luogo unico e incantevole, con paesaggi vari e spettacolari che cattureranno la tua immaginazione: dai prati luccicanti alle città fiabesche, passando per le foreste misteriose e le montagne innevate.

La mascotte della grande N in questo titolo acquisisce nuove abilità magiche grazie a un bastone magico che gli permette di trasformare oggetti comuni in strumenti magici. Vi è poi una modalità multiplayer cooperativa, così un secondo giocatore potrà unirsi alla missione come il compagno di Kirby, Bandana Waddle Dee. Non dimenticare che questo videogame vanta una colonna sonora coinvolgente e una cura nei dettagli che ti farà immergere completamente nell’atmosfera magica del gioco.

A soli 49,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse, non puoi proprio lasciartelo sfuggire; dispone della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il tuo domicilio o un luogo da te designato e sappi che potrai anche farti recapitare il videogame presso un odei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspetti?

