Kipling Seoul Mini: zaino unisex in super sconto (-59%)

Adatto per i vostri viaggi, per il lavoro e per l’università il mini zaino Kipling Seoul S è ciò che fa per voi, potrete acquistarlo su Amazon a un prezzo veramente stracciato a soli 36,7o euro approfittando di un super sconto del 59%.

Kipling Seoul mini zaino: caratteristiche principali

Questo fantastico zaino è dotato di diversi scompartimenti tra cui uno scomparto principale con cerniera in modo da proteggere al meglio il contenuto all’interno. Uno scomparto per il vostro tablet in modo da separarlo dagli altri oggetti e uno scomparto per il cellulare, in modo da poterlo prendere facilmente e velocemente. All’interno, inoltre, trovate una custodia a portafoglio e un simpaticissimo portachiavi a forma di scimmia.

Kipling non delude mai, infatti questo zaino è molto capiente e aiuta ad avere il necessario sempre a portata di mano perché ogni cosa ha il proprio posto. Non dovrete preoccuparvi di eventuali macchie in quanto è anche lavabile in lavatrice.

A un prezzo veramente ottimo, il comodo, leggero, non ingombrante e piuttosto capiente zaino potrà essere vostro a soli 36,70 euro con uno sconto del 59%. In più potrà essere nelle vostre case in poco tempo grazie alla spedizione gratuita e veloce di Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.