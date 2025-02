Kingston XS1000: mini SSD portatile da 1TB velocissimo a prezzo bomba

Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa uno straordinario mini SSD portatile veloce e con uno spazio di archiviazione enorme a un prezzo bassissimo. Dunque non perdere tempo, dirigiti all’istante su Amazon e metti nel tuo carrello Kingston XS1000 a soli 72,99 euro, invece che 99,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni conto che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 27% che quindi adesso ti permette di risparmiare 27 euro sul totale. Non è certo una promozione che potrà durare a lungo e quindi devi fare alla svelta. Infatti si tratta del prezzo più basso di sempre.

Kingston XS1000: mini SSD a un prezzo da non credere

Con il mini SSD portatile Kingston XS1000 potrai avere tutti i dati che desideri sempre a portata di mano. Possiede uno storage di archiviazione interno da ben 1 TB e quindi puoi riempirlo di dati senza problemi. Potrai mettere all’interno cartelle piene di file, film, giochi e programmi di grandi dimensioni.

Oltre ad avere uno spazio di archiviazione enorme è dotato anche di una velocità straordinaria fino a 1050 MB/s, grazie all’interfaccia USB 3.2 Gen 2. Questo ti permette di portare un file da un device all’altro in un istante. E poi ha un design davvero incredibilmente compatto. Sembra una chiavetta USB per le sue dimensioni e questo ti garantisce la possibilità di portartela sempre dietro. È anche robusto ed è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi.

Non perdere tempo perché ce n’è pochissimo. L’offerta è limitata e le unità disponibili sono poche. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo mini SSD portatile da 1 TB Kingston XS1000 a soli 72,99 euro, invece che 99,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.