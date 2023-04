Kingston: la USB da 128 GB VELOCE e AFFIDABILE a soli 9€

Hai bisogno di una pendrive che sia affidabile e veloce, con un grande spazio di archiviazione e senza spendere troppo? Allora oggi sei fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la chiavetta USB Kingston da 128 GB a soli 9,81 euro, invece che 15,99 euro.

Goditi questo sconto del 39% per avere un super risparmio e soprattutto portati a casa una pennetta USB spettacolare. È robusta e molto pratica. La puoi usare su qualsiasi dispositivo e trasferire tutti i dati che vuoi in modo rapido.

Kingston: una USB da 128 GB a un prezzo da favola

Il design di questa chiavetta USB Kingston ti consente di portartela sempre dietro e non dimenticarla mai. Infatti ha una pratica asola per attaccarla ad esempio a un portachiavi o uno zainetto. È dotata di un cappuccio protettivo che garantisce la massima resistenza agli urti. Per cui non dovrai preoccuparti che i dati all’interno si danneggino.

Appena la inserisci nel tuo dispositivo viene subito rilevata e non ci sarà bisogno di fare installazioni. Grazie all’interfaccia USB 3.2 è in grado di trasferire file in modo super veloce, anche quelli più pesanti. Ed è retro compatibile con le interfacce precedenti come 3.0 e 2.0. Infine, da non dimenticare i suoi 128 GB di spazio disponibile che non si esauriscono mai.

A questo prezzo è davvero un affare. Per cui prima che sia tardi e lo sconto sparisca, vai su Amazon e acquista la tua chiavetta USB Kingston da 128 GB a soli 9,81 euro, invece che 15,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.