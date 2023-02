Kingston lancia la BOMBA: SSD portatile da 1TB al 56% in MENO

Prima che tutto finisca voglio subito dirti che questa è una di quelle offerte da “dito più veloce”. Se non sei tra i primi ad arrivare rischi di non poter avvalerti di quest’ottimo sconto. Perciò vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’SSD portatile da 1TB Kingston a soli 89,99 euro, anziché 205,99 euro.

Esatto, non ci sono errori. Siamo di fronte a uno sconto incredibile del 56% che ti permette di risparmiare ben 116 euro sul totale. Oltre al prezzo, decisamente vantaggioso, avrai un SSD portatile piccolo, robusto e velocissimo.

Kingston: SSD da 1TB che sta in una tasca

Kingston è uno dei brand leader nel settore informatico, e quando si parla di storage, sicuramente è uno dei nomi più blasonati. Ecco perché a questo prezzo è un vero affare. Questo SSD è super compatto al punto che lo può infilare tranquillamente in una tasca. Ma è anche molto resistente e in confezione troverai una cover in silicone che lo rende ancora più robusto e impermeabile con certificazione IP55.

Grazie all’interfaccia USB-C 3.2 può trasferire i file con una velocità fino a 2000 MB/s. In pratica non farei nemmeno in tempo a fare clic che il file sarà già nella cartella di destinazione. È perfettamente compatibile con tutti i dispositivi senza bisogno di software addizionali o installazioni. Lo colleghi e viene subito riconosciuto dal tuo device.

Un’offerta davvero da non perdere, ma devi essere veloce perché farà battere tanti cuori e le unità disponibili con questo sconto sono poche. Per cui vai ora su Amazon e acquista il tuo SSD portatile da 1TB Kingston a soli 89,99 euro, anziché 205,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.