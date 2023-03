Kingston DataTraveler Exodia: chiavetta USB da 128GB a 9€ (-38%)

Le chiavette USB servono sempre ed è meglio averne una in più che una in meno. Ecco perché ho pensato di segnalarti questa offerta. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Kingston DataTraveler Exodia da 128GB a soli 9,89 euro, invece che 15,99 euro.

Questa pendrive è robusta e veloce. Puoi trasferire file pesanti in poco tempo e soprattutto a questo prezzo è un vero affare. Sii rapido perché l’offerta non potrà durare a lungo.

Kingston DataTraveler Exodia da 128GB: velocissima

È ovvio che una chiavetta USB prima di tutto deve avere un grande spazio di archiviazione, più è generoso meglio è. Tuttavia, avere tanto spazio non è l’unica cosa essenziale. La velocità di una pendrive è importantissima. Kingston DataTraveler Exodia è sia dotata di tanto spazio, ben 128GB, sia di grande rapidità. Infatti ha una velocità di circa 20 MB/s in lettura e di 15 MB/s in scrittura.

E poi da non dimenticare il suo design compatto e leggero ma anche robusto, che la rende perfetta da avere sempre dietro. Grazie al suo pratico anello la puoi agganciare ad esempio a un portachiavi. È anche dotata di un cappuccio protettivo per renderla ancora più resistente. I tuoi dati all’interno saranno sempre al sicuro.

Non c’è tempo da perdere dunque, è impossibile che un’offerta del genere duri ancora molto. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua Kingston DataTraveler Exodia da 128GB a soli 9,89 euro, invece che 15,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.