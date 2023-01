Kingston DataTraveler Exodia: USB velocissima da 128GB a 12€

Quali sono le caratteristiche che determinano un’ottima USB? Velocità e spazio di archiviazione. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa offerta. Vai su Amazon e metti subito nel tuo carrello Kingston DataTraveler Exodia da 128GB a soli 12,12 euro, invece che 14,74 euro.

Questa pendrive ha entrambe le caratteristiche che abbiamo citato prima e quindi ti permette di trasferire file velocemente da un posto all’altro. Ha un’ottima capacità di archiviazione, è compatta e robusta. A un prezzo così basso è veramente difficile trovare qualcosa di meglio. Quindi dovrai essere rapido perché le unità disponibili spariranno in un attimo.

Kingston DataTraveler Exodia: veloce e capiente

I prodotti Kingston sono sempre di ottima qualità. Infatti anche in questo caso siamo di fronte a una chiavetta USB eccellente. A partire dal design accattivante e compatto, pensato per essere resistente agli urti e alle alte temperature. La USB è retrattile e questo gli garantisce il massimo della sicurezza. I tuoi dati non si danneggeranno hanno affatto.

Oltre ai 128GB spazio disponibile, che ti permetteranno di salvare tantissimi file, è dotata anche di una velocità di trasferimento dati non indifferente. Grazie all’interfaccia USB 3.2 potrai velocemente spostare film, giochi, programmi e intere cartelle di file pesanti in un attimo. Una volta inserita nel PC non sarà necessario fare installazioni. Viene riconosciuta in automatico e puoi usarla subito.

Dovrai fare veloce perché è un’offerta veramente allettante e quindi durerà poco. Perciò se non vuole rimanere a bocca asciutta vai subito su Amazon e acquista la tua Kingston DataTraveler Exodia da 128GB a soli 12,12 euro, anziché 14,74 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

