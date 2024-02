Kingston DataTraveler Exodia: chiavetta USB da 128GB a PREZZO ASSURDO

Hai bisogno di acquistare una pendrive per avere sempre con te i file importanti e per trasferirli da un posto all’altro in fretta? Allora sono certo che non vuoi perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a soli 8,90 euro, invece che 19,95 euro.

Niente trucco e niente inganno ma solo uno sconto pazzesco del 55% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare tantissimo. Di chiavette USB ce n’è sempre bisogno e quindi averne una così performante e con questo spazio di memoria a una cifra così piccola è un sogno.

Kingston DataTraveler Exodia: la migliore chiavetta USB

Con questa pendrive da 128 GB avrai tutto lo spazio che ti serve per tenere i tuoi file a portata di mano e trasferirli all’occorrenza. Grazie al suo design compatto e robusto garantisce la massima sicurezza. L’asola posta sulla parte alta ti permette anche di agganciarla a un portachiavi. Ottima soluzione per evitare di perderla.

È perfettamente compatibile con Windows, macOS, Linux e Chrome OS senza la necessità di fare installazioni o usare software addizionali. L’interfaccia 3.2 Gen 1 offre la massima velocità per trasferire anche file di grandi dimensioni in tempi bassissimi.

Insomma questa non è una promozione da lasciarsi sfuggire. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua Kingston DataTraveler Exodia da 128 GB a soli 8,90 euro, invece che 19,95 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.