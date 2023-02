Kingston DataTraveler Exodia 256GB in super offerta su Amazon (-46%)

La chiavetta USB Kingston DataTraveler Exodia è l’alleata perfetta per l’utilizzo in viaggio, in ufficio, a scuola e a casa, grazie alla sua praticità e alla rapidità dei trasferimenti di qualsiasi file, dai semplici documenti ai video, passando per foto, musica e tanto altro ancora. Inoltre si distingue per le sue colorazioni piuttosto vivaci, strizzando così l’occhiolino alle nuove generazioni.

In queste ore il prezzo della Kingston DataTraveler Exodia da 256GB è crollato a 23,40 euro, per effetto del 46% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 42,99 euro. La spedizione, aggiungiamo, è offerta gratuitamente da Amazon a tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Prime, con la consegna rapida garantita entro questo sabato (completando l’ordine ora).

46% di sconto sulla Kingston DataTraveler Exodia da 256GB

Il modello in offerta a quasi metà prezzo su Amazon è quello con la capienza di storage massima, vale a dire 256GB. Se non hai bisogno di tutto questo spazio, puoi selezionare uno tra i seguenti tagli: 128GB, 64GB e 32GB. Al momento l’offerta delle due chiavette Kingston DT Exodia da 32GB non è più disponibile.

In aggiunta all’ottima velocità di trasferimento garantita dal supporto dello standard USB 3.2 Gen 1, un altro suo punto di forza è la portabilità estrema: merito dell’asola montata su una delle due estremità del dispositivo, che ti consente di agganciare la chiavetta a qualsiasi portachiavi per averla sempre con te.

Metti nel carrello ora la Kingston DataTraveler Exodia USB 3.2 Gen 1 da 256GB per approfittare dello sconto del 46% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e risparmiare 20 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.