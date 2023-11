Kindle: TRIS di sconti sugli eReader più famosi, Black Friday da urlo

Se ami leggere allora devi dare una chance alla lettura in digitale. Perché? Te ne stupirai. So che passare dal cartaceo a questo può sembrarti assurdo e impossibile ma credimi, rimarrai soddisfatto. Non solo con Kindle hai un mondo a portata di mano ma scopri che aumenterai anche le tue letture.

Kindle protagonista del Black Friday: non ne fare a meno

Kindle è un mondo tutto da scoprire. Non è un semplice eReader ma il tuo nuovo migliore amico. Indipendentemente dal modello che scegli, questo prodotto è semplice da usare e comodo da avere sempre dietro.

Punti chiave di questi dispositivi sono display che ricorda la carta, leggerezza effetto piuma e batteria che dura all’infinito. Con una carica parliamo di settimane di utilizzo quindi tienilo a mente.

Le differenze sostanziali tra i tre modelli sono molto semplici: Kindle Paperwhite e Signature hanno un display leggermente più grande, sono impermeabili e hanno la temperatura regolabile. Il secondo, in modo particolare ha anche la ricarica wireless e il regolamento automatico.

Detto questo, le funzioni rimangono le medesime. Scarichi libri, li acquisti o li carichi sul tuo lettore nel più semplice dei modi. Hai anche la possibilità di attivare KindleUnlimited ossia un abbonamento che ti permette di accedere a milioni di titoli al mese, senza limiti. Sappi che se hai Prime, hai già dei titoli gratuiti.

Ci metti un paio di giorni ad abituartici rispetto alla lettura classica ma scopri fin dal primo momento che non ne farai più a meno. Oltre a tutto quello che ti ho detto, puoi anche personalizzare l’impaginazione scegliendo tra caratteri, dimensioni, grassetto, margini e spaziatura. In questo modo la lettura diventa accessibile a tutti quanti.

