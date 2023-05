Kindle Scribe: nuove funzioni disponibili con il terzo aggiornamento gratuito

Amazon ha annunciato l’introduzione di nuove funzionalità per Kindle Scribe, disponibili da oggi per tutti gli utenti, che migliorano sensibilmente l’esperienza d’uso di questo apprezzato device.

L’aggiornamento software gratuito offre la possibilità di convertire i taccuini scritti a mano in testo, una funzione di selezione lazo e miglioramenti nella lettura dei PDF. Scopriamo nel dettaglio tutte le novità in serbo per Kindle Scribe.

Cosa cambia con l’ultimo aggiornamento per Kindle Scribe

Durante l’esportazione, è possibile convertire facilmente i taccuini scritti a mano in testo utilizzando la funzione “Convertire in testo”. In questo modo, sarà possibile modificare e condividere il taccuino tramite e-mail con sé stessi, amici, familiari o colleghi. Nel menu “Condividi”, è possibile scegliere tra “Convertire in testo e inviare rapidamente” e “Convertire in testo e inviare via e-mail”. Con l’opzione “Invia via e-mail” si potrà visualizzare un’anteprima, rivedere e modificare il taccuino convertito in testo prima di condividerlo con un massimo di 5 indirizzi e-mail.

Il nuovo strumento di selezione lazo è funzionante ovunque risulti possibile scrivere, come quaderni, appunti su note adesive e PDF importati nella libreria Kindle tramite Send to Kindle. Con questo innovativo strumento, è sufficiente tracciare un cerchio intorno al testo scritto a mano o ai tratti di penna, per poi ridimensionare o muovere la selezione dentro un quaderno, una nota adesiva o un PDF. Inoltre, è possibile eseguire operazioni di taglia, copia e incolla della selezione all’interno dei propri taccuini, note adesive e PDF.

Sensibili miglioramenti anche per la lettura dei PDF: quelli caricati nella libreria Kindle attraverso Send to Kindle possono essere letti su Kindle Scribe passando dalla modalità di visualizzazione verticale a quella orizzontale, ritagliando i margini per aumentare la dimensione dei caratteri e selezionando il testo per creare evidenziazioni strutturate con il dito o la penna, aggiungere note al testo o consultare le definizioni del dizionario, le traduzioni e i risultati di Wikipedia.