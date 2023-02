Kindle Scribe: nuove funzionalità ora disponibili per gli utenti

Amazon ha appena lanciato tre utilissime funzionalità per tutti gli utilizzatori di Kindle Scribe. Tra le nuove opzioni, abbiamo la possibilità di utilizzare diversi tipi di pennelli per scrivere, disegnare e prendere note sui propri taccuini digitali. Inoltre, è ora possibile creare sottocartelle per organizzare al meglio appunti e progetti.

Ma la vera novità riguarda le scorciatoie per la navigazione tra le pagine. Grazie a queste funzionalità, gli utenti di Kindle Scribe potranno spostarsi rapidamente tra le pagine dei propri taccuini, accedendo in modo istantaneo alle informazioni di cui hanno bisogno.

Il dispositivo è stato presentato lo scorso autunno e reso disponibile a fine anno, ma Amazon non ha intenzione di fermarsi qui. Infatti, l’azienda ha annunciato che rilascerà regolarmente aggiornamenti software gratuiti per i clienti di Kindle Scribe in tutto il mondo. In questo modo, sarà possibile migliorare costantemente l’esperienza d’uso del prodotto e soddisfare al meglio ogni esigenza.

Nuove funzioni al servizio degli utenti Kindle Scribe

Per cominciare, su Kindle Scribe saranno accessibili nuove penne stilografiche, pennarelli e matite, in aggiunta alle già esistenti penna ed evidenziatore, ognuna con cinque diverse opzioni di spessore. La nuova penna stilografica, ad esempio, è perfetta per scrivere con eleganza e precisione, mentre il pennarello è ideale per sottolineare ed evidenziare gli appunti più importanti. La matita, invece, è dotata di una texture sfumata che permette di creare bozzetti con estrema facilità. Tutti gli strumenti di scrittura sono inoltre dotati di funzionalità avanzate di pressione ed inclinazione, per garantire una scrittura naturale e fluida. Si potranno inoltre personalizzare le scorciatoie per la penna premium, impostando i nuovi tipi di pennelli come preferiti.

Gli utenti di Kindle Scribe potranno organizzare al meglio i contenuti del loro taccuino digitale, grazie alla nuova funzionalità di creazione delle sottocartelle per suddividere i vari appunti e progetti. Per creare una sottocartella, basterà cliccare sul segno ‘+’ all’interno della cartella principale. In questo modo, si darà vita ad una gerarchia di cartelle e sottocartelle, sistemando i contenuti in modo logico ed intuitivo. Inoltre, sarà possibile spostare le cartelle all’esterno oppure all’interno di altre. Grazie alla nuova funzionalità di spostamento, sarà sufficiente cliccare sul menu a tre punti accanto alla cartella desiderata e selezionare “Sposta”.

Infine, su Kindle Scribe si potrà mostrare rapidamente una pagina specifica all’interno del taccuino digitale, così da navigare più agevolmente tra le varie sezioni. Per accedere alla funzione “Vai a pagina”, basterà cliccare sul menu a tre punti in alto nella schermata del taccuino e, subito dopo, digitare il numero della pagina a cui si desidera accedere. Queste nuova funzionalità rendono Kindle Scribe ancora più intuitivo e facile da utilizzare: massima produttività e stop alle inutili perdite di tempo. Ti ricordiamo che Kindle Scribe è ora disponibile su Amazon ad un prezzo di 369 euro.

