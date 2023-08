Kindle Scribe: leggi e scrivi, approfitta dello SCONTO AMAZON (-15%)

Kindle Scribe è il prodotto più ambizioso della famiglia di dispositivi Amazon. Oltre a permetterti la lettura, si tratta di un vero e proprio piccolo tablet che include la possibilità di scrivere, prendere appunti e modificare documenti. Oggi puoi farlo tuo con un prezzo scontato del 15% a soli 314,99 euro invece di 369,99.

Kindle Scribe in offerta: scopri le sue caratteristiche

Il Kindle Scribe è il primo Kindle che ti permette di non solo leggere, ma anche di scrivere, prendere appunti e persino disegnare. Dotato di uno schermo Paperwhite da 10,2 pollici con una risoluzione di 300 ppi, ti offre una visualizzazione nitida e chiara dei testi e delle immagini. Che tu stia leggendo un romanzo avvincente o prendendo appunti durante una riunione, il Kindle Scribe ti offre l’esperienza perfetta.

Grazie alla penna basic inclusa, puoi annotare i tuoi libri preferiti direttamente sullo schermo. Le note vengono automaticamente organizzate per libro in una sezione dedicata, che ti permette di sfogliarle, rivederle ed esportarle via e-mail.

Ma il Kindle Scribe va oltre: puoi creare taccuini, diari ed elenchi utilizzando gli strumenti di scrittura e disegno disponibili. Con la selezione con lazo, puoi ridimensionare, spostare, tagliare, copiare e incollare le tue note scritte a mano. Inoltre, puoi convertire le tue note in testo e inviarle ai tuoi contatti.

Se sei uno studente, un professionista o semplicemente qualcuno che ama prendere appunti, il Kindle Scribe ti offre la possibilità di importare documenti, sia tramite l’app Kindle, una pagina web o da Microsoft Word. Puoi rileggere i tuoi file PDF e aggiungere note digitali o creare note su documenti compatibili. Queste funzionalità ti consentono di essere sempre organizzato e preparato, senza dover portare con te taccuini e penne.

Non perdere l’opportunità di ottenere il Kindle Scribe a soli 314,99 euro anziché 369,99 grazie allo sconto del 15% disponibile su Amazon. Con un dispositivo così versatile e ricco di funzionalità, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per leggere, scrivere e creare in un unico strumento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.