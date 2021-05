Kindle Paperwhite è in offerta su Amazon a soli 109,99€. Il ribasso del 15% produce uno sconto esclusivo di 20,00€ che rende l’occasione adatta all’acquisto.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Un ebook reader, una garanzia: Kindle Paperwhite

Promosso a pieni voti dal mondo dei lettori, Kindle Paperwhite è l’ebook reader definitivo per chi legge molto e non vuole spendere tanto. In questa sua versione rinnovata è l’ideale per il periodo estivo.

Con un display che simula la lettura su carta, il dispositivo vanta una risoluzione di 300 ppi. Grazie a questa sua caratteristica consente una lettura scorrevole anche di graphic novel e fumetti.

Nella sua versione da 8 GB e con pubblicità incluse, ospita centinaia di libri che possono essere scaricati direttamente dallo Store. Chi è cliente Prime, inoltre, accede a una libreria gratuita con numerosi titoli all’occorrenza.

Dotato di luce regolabile, l’ebook reader può essere personalizzato a proprio piacere. Si possono modificare i font, la grandezza del carattere e persino l’impaginazione per rendere la lettura scorrevole.

Degna di nota è la sua impermeabilità certificata IPX8 che assicura la resistenza all’acqua. Portarlo in spiaggia o in piscina non sarà un problema!

Da non sottovalutare neanche la sua batteria: con una sola ricarica è assicurata un’autonomia di diverse settimane, fino a mesi se non utilizzato quotidianamente.

Questa versione, in conclusione, supporta a sola rete WiFi.

Kindle Paperwhite è acquistabile su Amazon a soli 109,99€ nella colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in circa 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per chi è idoneo. Trattandosi di un prodotto venduto e spedito da Amazon, questo può essere acquistato anche a rate mediante il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

Acquistandolo oggi ricevi fino a 3 mesi di Kindle Unlimited gratuitamente.

