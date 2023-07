Kindle Paperwhite: SUPER sconto per i Prime Day

Il Kindle Paperwhite è in super sconto del 28% su Amazon per i Prime Day, ma affrettati perché l’offerta termina oggi a mezzanotte. Se sei un appassionato di lettura o stai cercando il regalo perfetto per un lettore accanito, questo prodotto è ciò di cui hai bisogno. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 114,99 euro.

Kindle Paperwhite: sono rimaste le ultime scorte a disposizione

La nuova versione del Kindle Paperwhite è dotata di uno schermo da 6,8 pollici e bordi più sottili, offrendo un’esperienza di lettura ancora migliore. La sua tonalità della luce regolabile ti permette di leggere come se fossi sulla carta stampata, anche alla luce diretta del sole. Non importa se ti trovi al parco o in spiaggia, il tuo libro digitale sarà perfettamente leggibile in ogni situazione.

Una delle caratteristiche che rendono il Kindle Paperwhite così popolare è la sua eccezionale durata della batteria. Con una singola ricarica tramite USB-C, il dispositivo può durare fino a 10 settimane, consentendoti di leggere per ore senza preoccuparti di rimanere senza batteria. A differenza dei tablet o degli smartphone, il Kindle Paperwhite è progettato specificamente per la lettura, riducendo al minimo l’affaticamento degli occhi.

Inoltre, il Kindle Paperwhite è resistente all’acqua (IPX8), il che significa che puoi goderti la lettura senza preoccuparti di eventuali schizzi o di portarlo con te in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. Puoi persino immergerlo accidentalmente in acqua senza problemi.

Acquistando un Kindle Paperwhite durante questa promozione, avrai anche l’opportunità di iscriverti a Kindle Unlimited e ricevere 3 mesi di abbonamento gratuiti. Con Kindle Unlimited, potrai accedere a milioni di libri e leggere ovunque tu voglia, su qualsiasi dispositivo. È il sogno di ogni lettore: avere un’infinità di titoli tra cui scegliere senza doverli fisicamente conservare.

In sintesi, il Kindle Paperwhite è il compagno ideale per gli amanti della lettura. Con il suo schermo antiriflesso da 300 ppi, bordi sottili, durata della batteria eccezionale e resistenza all’acqua, offre un’esperienza di lettura senza precedenti. Approfitta subito di questa fantastica offerta del 28% di sconto su Amazon per i Prime Day e acquistalo al prezzo speciale di soli 114,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

