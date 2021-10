Kindle Paperwhite: piccolo ma conveniente sconto sul eReader

Se sei un lettore che si vuole approcciare alla lettura digitale, acquistare un eReader è proprio essenziale. Sul mercato esistono diversi modelli, ma come ben sai c'è solo un vero Re ed è proprio lui: Kindle Paperwhite. Questa versione con 8 GB di memoria è disponibile su Amazon a soli 109,00€, un prezzo conveniente e che ti permette di risparmiare per arricchire subito la tua libreria.

Le spedizioni veloci e gratuite ti permettono di riceverlo in pochissimi giorni.

Kindle Paperwhite e le tue letture si prolungano

Leggere in digitale è diverso dall'avere un libro in mano, questo non può essere negato. Tuttavia la comodità di un prodotto come Kinlde Paperwhite la inizi a notare man mano che ti ci abitui e non fin dal primo momento. Con questo non voglio scoraggiarti dicendoti che non è un ottimo acquisto, anzi, per esperienza personale te lo consiglio a pieni voti, ma di tenere a mente che il primo incontro non è mai sufficiente. Leggero, portatile e resistente all'acqua è un vero toccasana se ami la lettura.

Ha un display ampio che ti fa immergere nelle pagine in modo perfetto. Con i 5 LED ti godi un'illuminazione che puoi personalizzare in base ai tuoi gusti con dei semplici tap sullo schermo e in più è facilissimo da utilizzare. Acquisti libri direttamente dallo store di Amazon, attivi abbonamenti dedicati alla lettura e non ti fai problemi se è giorno o notte: con questo dispositivo puoi leggere come e quando vuoi.

Lo spazio di 8 GB potrebbe apparire poco, ma credimi: ci puoi installare praticamente una libreria all'interno. Inoltre merita una nota anche la batteria che dura per settimane intere permettendoti di averlo sempre in borsa tutti i giorni.

Kindle Paperwhite è questo e di più per questo ti consiglio di farlo tuo a soli 109,00€ su Amazon in promozione. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni lavorativi con Prime.