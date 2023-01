Kindle Paperwhite: il re degli e-reader è nuovamente in offerta, approfittane subito

Continuano le offerte di Amazon. Oggi il colosso dell’e-commerce ha dedicato alcune offerte estremamente interessanti ad un gran numero dei suoi prodotti di punta. Anche l’acclamato Kindle Paperwhite è finalmente tornato in offerta. Se cerchi un e-reader eccezionale con cui poter accedere ad un catalogo virtualmente infinito di libri, questo è il prodotto che fa al caso tuo.

Il Kindle Paperwhite ha un generoso schermo e-ink da 6,8 pollici. È il modello più recente: i bordi sono finalmente più sottili, con il risultato che ora l’e-reader ha un look più moderno e pulito. Tra le varie migliorie introdotte da questa versione troviamo anche la possibilità di regolare a piacere la luce, in modo da migliorare la leggibilità a seconda dell’ambiente in cui ti trovi e delle tue esigenze personali. Ha uno schermo antiriflesso con luminosità a 300 ppi. Te lo garantiamo: non sentirai nessuna differenza rispetto ai libri tradizionali, potrai leggere in perfetta comodità anche sotto la luce diretta del sole. Ad esempio quando sei in spiaggia o (più probabilmente, vista la stagione) a riposare su uno sdraio tra una sciata e l’altra.

La batteria ora garantisce fino ad un massimo di 10 settimane (no, non è un refuso) di autonomia con una singola ricarica. Il nuovo schermo è anche più reattivo e fluido, consentendo di sfogliare le pagine virtuali dei libri ad una velocità del 20% più superiore rispetto a quella offerta dalle precedenti generazioni del Paperwhite.

In questa versione del Kindle hai la libertà di scegliere tra due tonalità della carta: bianco o ambra, con quest’ultima modalità che è particolarmente indicata per chi non vuole affaticare la vista. Troviamo la resistenza all’acqua (incluse immersioni accidentali) e alla polvere con certificazione IPX8. La vera bomba? Acquistando il Kindle Paperwhite otterrai ben tre mesi di prova a Kindle Unlimited: potrai accedere ad un catalogo virtualmente infinito di libri a costo zero. Finiti i tre mesi di prova, potrai scegliere di continuare l’abbonamento pagando una tariffa flat (su modello Netflix), puoi disdire quando vuoi senza penali. Oggi puoi acquistarlo a soli 119,99€, con uno sconto del 14%. Imperdibile, approfittante subito!

