Kindle in versione 2022 CROLLA di prezzo grazie al Black Friday!

Se sei un appassionato lettore, conoscerai sicuramente Kindle. Il dispositivo creato proprio per portare con sé le proprie letture preferite in digitale è ormai presente nel mercato da anni. La sua ultima versione, però, è più compatta e leggera che mai. E su Amazon potrai farla tua a soli 84,00€ invece di 99,99€, in occasione del Black Friday!

Cos’è Kindle?

Il Kindle si presenta come una soluzione per sostituire i più tradizionali libri. Il dispositivo di casa Amazon offre uno schermo ad alta risoluzione da 300 ppi per immagini e testi nitidi. La leggerezza e compattezza del modello 2022 lo rendono perfetto da portare ovunque, e il design antiriflesso assicura una lettura confortevole, simile a quella su carta stampata.

Con la possibilità di regolare la luce frontale e la modalità scura, puoi godere di un’esperienza di lettura senza affaticare gli occhi, sia di giorno che di notte. Kindle 2022 è pensato per farti immergere completamente tra le righe dei vari libri da te scelti, offrendoti una pausa lontano da distrazioni quali messaggi, e-mail e social network.

La batteria ha un’autonomia pazzesca, permettendo di raggiungere fino a 6 settimane con una sola ricarica USB-C. La capacità di archiviazione è raddoppiata rispetto al modello precedente, consentendoti di conservare migliaia di libri con i suoi 16 GB di spazio, altamente sufficienti per i file nei quali sono contenuti i libri.

La sua connettività USB-C offre un trasferimento rapido dei file, garantendo una velocità fino a 5 Gbps. Avrai poi la possibilità di sfruttare Kindle Unlimited, il quale ti apre le porte a milioni di titoli, offrendoti un accesso illimitato a una vasta gamma di contenuti. Non dimentichiamoci poi delle funzionalità esclusive come il “Segnalibro vocale“, la funzione “Traduzione” e quella “X-Ray” che fornisce informazioni aggiuntive sui tuoi libri, come i personaggi, i luoghi eccetera.

Fai tuo Kindle 2022 con lo sconto per il Black Friday che lo fa crollare a soli 84,00€ invece di 99,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.