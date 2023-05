Kindle 2022, porta i tuoi libri preferiti OVUNQUE (-10%)

Questo è il momento perfetto per iniziare a leggere in digitale. Sì, ti sembrerà assolutamente strano per la prima settimana ma una volta che ci prenderai la mano? Preparati ad avere il tuo Kindle sempre con te perché non ne farai mai a meno.

Il nuovo modello 2022 è in promozione su Amazon e non hai un momento da perdere. Porta a casa il tuo con un onestissimo sconto del 10% che ti fa completare l’acquisto con soli 89,99€. Non hai un minuto da perdere.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kindle 2022: il tuo passatempo preferito da oggi in poi

Se sei un avido lettore posso capire la tua riluttanza nel lasciare le copie fisiche e passare al digitale, ma da una persona che fa di GoodReads il suo social preferito, penso che tu possa accettare un consiglio. Da quando ho acquistato il mio Kindle non smetto di leggere per tre motivi essenziali:

lo posso portare ovunque senza peso e senza problemi di spazio;

ho qualunque libro a portata di mano grazie a mille risorse diverse;

risparmio tantissimo sulle copie fisiche riuscendo ad acquistare il doppio dei libri in digitale.

Avere un Kindle è una vera e propria scoperta. Retroilluminato, leggero come una piuma e compatto, questo prodotto è una vera benedizione. Non solo leggi senza fastidi e senza dare fastidio a chi ti sta accanto (leggi: in piena notte con la tua dolce metà nel letto che cerca di dormire) ma leggi sempre di più. Vai avanti tra le pagine come se non te ne accorgessi ed ecco che macini centinaia su centinaia di pagine al mese.

Non te lo nego, inizialmente è strano e non poco ma una volta che ci prendi la mano non ne fai più a meno. Con la batteria che dura giorni e giorni, diventa l’oggetto da avere sempre in borsa o nello zaino.

Non te lo perdere ora che è in promozione su Amazon. Acquista immediatamente il tuo Kindle modello 2022 a soli 89,90€ con lo sconto in corso.

