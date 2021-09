KenaMobile oltre alle varie promo low-cost offre anche una tariffa interessante per chi intende cambiare operatore senza compromessi. La tariffa che vedremo fra poco è disponibile solo per un periodo limitato di tempo.

KenaMobile: i dettagli della promo PER TUTTI

Questa promozione non molto conosciuta gode di minuti senza limiti verso mobili e fissi nazionali, SMS illimitati sempre verso tutti e 70 Giga di traffico dati in LTE su rete TIM con velocità di 60 Mbps in download ed upload. Tutto questo a soli 12,99 euro ogni mese. Inoltre, in aggiunta ai giga disponibili in Italia la tariffa offre anche 7,5GB in 3G da utilizzare in roaming per i viaggi all'interno dell'Unione Europea.

L'offerta del virtuale di TIM è disponibile per chiunque intenda cambiare operatore oppure modificare la propria tariffa Kena. Sono inclusi anche gli operatori principali. Inoltre, la promo è bloccata per sempre e non prevede vincoli contrattuali di nessun genere.

I già clienti dell'operatore virtuale ex Noverca possono attivare questa offerta telefonica contattando in autonomia il Servizio Clienti 181.

Costi ed altro

L'entry fee così come il costo relativo alla spedizione ed alla scheda SIM sono tutti completamente azzerati. La tariffa in questione è attivabile anche da canale telefonico oppure recandosi nei negozi autorizzati.