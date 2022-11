Kaspersky: con il Black Friday fino all'80% di sconto sul software

La sicurezza digitale è, ormai da anni, una priorità per chiunque naviga online.

In rete infatti, hacker e criminali informatici vari non aspettano altro che mettere le mani sui nostri dispositivi elettronici e sui preziosi dati contenuti al loro interno. Affidarsi a un antivirus tra i tanti non è una scelta saggia: meglio affidarsi a un nome affidabile, come quello di Kaspersky e dei suoi strumenti.

In occasione del Black Friday, tra l’altro, la nota azienda che da anni si batte per rendere Internet un luogo più sicuro, propone una serie di sconti a dir poco interessanti. Questi infatti, in alcuni raggiungono l’80%.

Tenendo conto della professionalità e dell’alta qualità offerta, si tratta di un’occasione imperdibile per mettere al sicuro il proprio computer da qualunque tipo di minaccia.

Kaspersky e il Black Friday? Pioggia di sconti su diversi strumenti

Andiamo dunque a dare uno sguardo ai prodotti proposti in promozione e ai relativi sconti.

Kaspersky Anti-Virus è uno strumento tra i più “classici” proposti da questa azienda, ovvero un software in grado di scansionare e rilevare i PC per individuare malware e altri agenti malevoli simili. Attraverso un attento lavoro di Kaspersky, tale antivirus è in grado di offrire prestazioni notevoli, impattando in maniera minima sulle prestazioni del computer.

Per quanto riguarda il prezzo, si parla di uno sconto del 66% che permette di acquistare Kaspersky Anti-Virus per soli 9,99 euro.

Lo step successivo a livello di sicurezza è, senza ombra di dubbio, Kaspersky Internet Security. Al classico antivirus infatti, questo aggiunge anche diverse altre funzioni sempre in ottica sicurezza e privacy.

All’ntegrazione di una VPN, così come il sistema di protezione webcam, si aggiunge il blocco di annunci molesti così come la protezione delle transazioni digitali. Per i più piccoli poi, il sistema di blocco dei contenuti per adulti è un’altra funzione da non sottovalutare.

Questa suite viene proposta al pubblico con uno sconto del 74%, per un costo complessivo di 12,99 euro.

Infine, merita una citazione anche Kaspersky Total Security. Oltre alle funzioni già elencate, questo aggiunge altri funzioni interessanti come:

password manager ;

; sistema di protezione file ;

; localizzatore GP per bambini.

E per quanto riguarda il costo? Si parla del 73% di sconto per un prezzo che scende a 15,99 euro.

