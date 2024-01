Karaoke Night: dove guardare gli episodi in streaming

Karaoke Night è lo show del momento. Condotto da Dargen D’Amico, questo show vede sei volti noti del mondo dello spettacolo sfidarsi in un’inedita gara a base di Karaoke. Il cast è composto da Claudia Gerini, Alessia Lanza, Francesca Manzini, Perpaolo Spollon, Nicola Ventola e Lele Adani (in coppia) e Tommaso Zorzi.

Lo show è basato sul format ”Celebrity Karaoke Club ” di Monkey Kingdom. In totale, sono disponibili quattro episodi per una durata complessiva di circa due ore. Per guardare in streaming gli episodi di Karaoke Night basta collegarsi ad Amazon Prime Video.

Lo show, infatti, è uno dei contenuti “originali” della piattaforma di streaming di Amazon ed è accessibile, senza costi aggiuntivi, per tutti gli utenti Amazon Prime. Chi non ha un abbonamento può attivare subito la prova gratuita di un mese.

Per tutti i dettagli su Karaoke Night è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Come accedere gratis ad Amazon Prime Video

Prime Video è la piattaforma di streaming di Amazon e l’accesso al servizio è incluso in Amazon Prime. L’abbonamento in questione è disponibile al costo di 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro all’anno, includendo anche le consegne gratuite in un giorno e tanti altri vantaggi proposti da Amazon.

Per tutti i nuovi utenti c’è la possibilità di sfruttare un periodo di prova gratuita di 30 giorni. Basta accedere alla piattaforma, utilizzando il link qui di sotto, e creare un nuovo account. La prova gratuita non ha vincoli di alcun tipo.

È possibile scegliere, in qualsiasi momento, di interrompere il rinnovo automatico, evitando così qualsiasi addebito. Nel frattempo, però, si avrà un mese di tempo per guardare Karaoke Night e tutti gli altri contenuti disponibili su Prime Video.

Karaoke Night: il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale del nuovo show Karaoke Night:

