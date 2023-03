Juventus-Verona: live match e formazioni per uno streaming pazzesco

Segui Juventus-Verona in diretta streaming. Il live match andrà in onda su DAZN sabato 1 aprile 2023. Il calcio d’inizio della partita sarà fischiato alle 20:45. Per non perderti questo incontro importantissimo devi affidarti al colosso dello streaming sportivo.

All’Allianz Stadium la Juventus ha l’obiettivo di dare continuità ai risultati ottenuti prima della sosta, sia in campionato che in campo europeo. I bianconeri nelle ultime cinque hanno ottenuto quattro vittorie, ma l’Hellas Verona, in piena lotta per la salvezza, tenterà il tutto per tutto per strappare dei punti fondamentali per la classifica. L’anno scorso questa partita rappresentò l’esordio bianconero di Vlahovic, in gol dopo appena tredici minuti. Riuscirà a segnare anche sabato sera?

Juventus-Verona: streaming senza buffering e dall'estero

Invece, per vedere questo e gli altri match in streaming dall’estero ti basta DAZN. Infatti, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Schema di gioco e probabili formazioni

La telecronaca di Juventus-Verona sarà curata da Ricky Buscaglia mentre il commento tecnico verrà affidato a Simone Tiribocchi. Potrai collegarti diversi minuti prima dell’incontro per gustarti “Tutti Bravi Dal Divano”, il programma DAZN condotto da Marco Russo. Vediamo ora i due schemi di gioco e le relative probabili formazioni:

Juventus (3-5-1-1)

Szczesny

Danilo

Bremer

Gatti

De Sciglio

Fagioli

Locatelli

Miretti

Kostic

Di Maria

Vlahovic

Verona (3-4-2-1)

Montipò

Dawidowicz

Hien

Magnani

Faraoni

Duda

Tameze

Doig

Kallon

Braaf

Gaich

