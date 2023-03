Juventus-Sampdoria: live match streaming e formazioni

Vuoi vedere in diretta streaming Juventus-Sampdoria? Allora abbonati subito a DAZN. Il live match è in programma per questa sera, domenica 12 marzo 2023. Il calcio d’inizio fischierà alle 20:45, ma prima potrai gustarti un pre-partita fantastico con la DAZN Squad.

Tra l’altro, con una sola iscrizione, oltre alla Serie A TIM 2022/23 avrai accesso anche in esclusiva streaming a Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Tutto pronto perciò all’Allianz Stadium dove la Juventus ospiterà, per così dire, la Sampdoria. I bianconeri vogliono scalare la classifica per recuperare una posizione utile alla loro salvezza. La telecronaca è stata affidata a Edoardo Testoni e il commento tecnico a Simone Tiribocchi. Ecco le due probabili formazioni.

Szczesny Bremer Bonucci Danilo Cuadrado Pogba Locatelli Rabiot Kostic Di Maria Vlahovic Sampdoria (3-4-1-2)

Audero

Amione

Nuytinck

Gunter

Leris

Rincon

Winks

Augello

Cuisance

Gabbiadini

Jesè

Juventus-Sampdoria in streaming: come ottenere sicurezza e ottimizzazione

Lo sai che potresti ottenere uno streaming completamente sicuro e ottimizzato? Grazie a NordVPN ti assicuri Juventus-Sampdoria senza buffering né disconnessioni. I server di questa VPN sono costantemente aggiornati per offrire il massimo della velocità in connessione con una larghezza di banda illimitata.

Inoltre, se ti trovi all’estero puoi affidarti alle sue tecnologie in grado di garantirti sicurezza e privacy contro qualsiasi minaccia online e offline. La tua connessione crittografata insieme alla funzionalità Threat Protection ti proteggerà da possibili attacchi hacker, malware e cybercriminali.

Streaming anche dall’estero

Infine, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani, come Juventus-Sampdoria, tranquillamente. Senza limitazioni e in modo del tutto legale avrai accesso dai seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

