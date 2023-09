Juventus-Lazio è il dentro o fuori che non ti aspetti

Sì, siamo solo alla quarta giornata, ma Juventus-Lazio rischia di diventare già un crocevia importante per il destino delle due squadre. La Juventus si trova ad inseguire il duo di coppia formato dalle milanesi Inter e Milan a due lunghezze di distacco. Per la Lazio invece c’è da confermare il riscatto avvenuto sul campo del Napoli, arrivato dopo due sconfitte nelle prime due partite.

Juventus-Lazio: una grande occasione per entrambe

La quarta giornata di Serie A regala anche il derby tra Milan e Inter: questo significa per la Juventus, in caso di vittoria, la possibilità di scavalcare una delle due o addirittura agganciare il duo in testa in caso di pareggio nella stracittadina. C’è poi da rispondere alla questione Pogba, che rischia di scombussolare nuovamente l’ambiente bianconero dopo la questione plusvalenze.

Per i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri una importante prova che arriva dopo la vittoria sul campo del Napoli Campione d’Italia arrivata nella terza giornata. Una nuova vittoria significherebbe mettere a tacere le critiche per il deludente inizio di campionato che ha coinciso con due sconfitte su due.

Una sfida che potrebbe regalare dunque sogni di gloria ma compromettere anche già in parte il cammino delle due squadre, anche se il campionato, ovviamente è ancora molto lungo. La partita potrà essere seguita in diretta streaming su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.