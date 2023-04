Juventus-Inter: guarda la semifinale di Coppa Italia in streaming

L’andata della Semifinale di Coppa Italia Juventus-Inter si giocherà domani, martedì 4 aprile 2023. Il live match verrà trasmesso in chiaro da Canale 5 in prima serata alle ore 21:00. Per vedere la partita in diretta streaming dovrai scaricare l’app Mediaset Infinity. Assicurati uno streaming senza buffering con NordVPN.

Grazie ai server di questa VPN potrai accedere a una connessione sicuramente ottimizzata perché con larghezza di banda illimitata. Non importa se in quel momento il traffico dati è intenso o il tuo operatore telefonico ha ridotto la velocità in download. Con NordVPN avrai velocità e stabilità sempre e comunque.

TI basterà acquistare un piano tra quelli disponibili e installare la sua app ufficiale. Una volta installata sul dispositivo dal quale guarderai la partita in streaming ti consigliamo di accedere e selezionare un server italiano tra quelli disponibili. Poi accedi a Mediaset Infinity e goditi Juventus-Inter senza problemi.

Juventus-Inter: probabili formazioni e ultime novità del match

Guarda Juventus-Inter in streaming senza buffering con NordVPN. La partita inizierà domani, martedì 4 aprile 2023. Il calcio d’inizio sarà fischiato alle ore 21:00 in punto. Questo match è valido per la Semifinale di Coppa Italia. Quali sono le probabili formazioni che i rispettivi tecnici, Allegri e Inzaghi, hanno scelto?

Juventus (3-5-1-1)

Perin

Danilo

Bremer

Alex Sandro

Cuadrado

Fagioli

Locatelli

Rabiot

Kostic

Chiesa

Vlahovic

Inter (3-5-2)

Onana

Darmian

De Vrij

Acerbi

Dumfries

Barella

Brozovic

Mkhitaryan

Gosens

Lautaro Martinez

Lukaku

Streaming dall’estero con Mediaset Infinity

Con Mediaset Infinity lo streaming è possibile anche dall’estero. Nondimeno, le dirette dei canali TV Mediaset sono accessibili esclusivamente agli utenti che si collegano dall’Italia oppure che accedono all’applicazione da uno degli stati membri dell’Unione Europea e hanno una sottoscrizione attiva a uno dei suoi Channel.

Per chi non rientra in queste casistiche è disponibile il Channel Mediaset International che offre due canali live accessibili dall’estero. Il primo con una selezione delle trasmissioni in diretta delle reti Mediaset. Il secondo con tutte le news di Tgcom24.

