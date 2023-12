Just Dance 2024 per Switch: un AFFARE da non perdere (-50%)

Il ritmo e la danza prendono vita con Just Dance 2024 Edition per Nintendo Switch, un gioco coinvolgente che ti farà scatenare nella comodità della tua casa. Con uno sconto imperdibile del 50% su Amazon, questa è l’occasione perfetta per immergersi in un mondo di divertimento e movimento. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 34,99 euro, anziché 69,98 euro.

Just Dance 2024 per Switch: le scorte a disposizione sono davvero poche

Quest’ultima edizione vanta una selezione eclettica di 40 brani, un mix irresistibile di hit recenti e classici intramontabili. Da “Flowers” di Miley Cyrus a “Tití Me Preguntó” di Bad Bunny, passando per il fenomeno K-pop delle BLACKPINK con “How You Like That” e il nostalgico “I Wanna Dance With Somebody” di Whitney Houston, Just Dance 2024 Edition promette un’esperienza musicale senza eguali.

Il bundle include non solo la versione standard del gioco, con il codice incluso nella confezione, ma anche il Pacchetto Mitologico tramite un codice Ubisoft Connect. Tuttavia, è importante notare che per accedere a quest’ultimo è necessario acquistare la versione “venduta” e “spedita” da Amazon. Una volta effettuato l’acquisto, il codice del Pacchetto Mitologico verrà inviato direttamente alla tua casella di posta elettronica.

Ricorda che il Pacchetto Mitologico è disponibile solo tramite download, non incluso su una scheda di gioco fisica. Per godere appieno di Just Dance 2024 Edition, assicurati di avere una connessione a Internet, un account Ubisoft, un account valido della console e un abbonamento attivo alla piattaforma (venduto separatamente).

Scatenati sulle note dei tuoi brani preferiti e goditi la magia della danza con Just Dance 2024 Edition, ora a metà prezzo su Amazon. Non perdere altro tempo e approfitta subito di questo affare per acquistarlo al prezzo stracciato di soli 34,99 euro, prima che sia troppo tardi.

