Just Dance 2023 disponibile: subito in OFFERTA per il Black Friday

È finalmente uscito Just Dance 2023 Edition, ultima edizione di uno dei party game più amati per serate in famiglia e con amici: il nuovo gioco della serie è ovviamente disponibile anche su Amazon e, grazie alle offerte della settimana del Black Friday, puoi averlo subito in sconto.

Il titolo ti costa infatti solo 39,99 euro invece dei 60,99 previsti da listino. Uno sconto super che è valido per tutte le piattaforme di gioco: Nintendo Switch, PlayStation e Xbox.

Just Dance 2023 subito in offerta: le novità del gioco

Just Dance 2023 introduce l’inedita modalità multigiocatore online che ti permetterà di sfidare chiunque direttamente dal salotto di casa. Puoi invitare fino a 5 persone a partecipare al tuo party per scoprire subito chi è il ballerino migliore.

Il tutto sfruttando una interfaccia utente rinnovata, progettata per essere moderna e intuitiva. Trovare ogni playlist, modalità o brano non è mai stato così semplice. In questo modo, potrai sbloccare anche delle sessioni create su misura per te con brani legati alle tue abitudini e preferenze.

Parlando di brani, il nuovo Just Dance annovera nuove collaborazioni con artisti del calibro della pop star internazionale Ava Max, dandoti la possibilità di ballare il suo ultimo successo “Million Dollar Baby. C’è anche il ritorno di Billie Ellish e, per noi italiani, “Farfalle” di Sangiovanni.

Preparati dunque alle feste con Just Dance 2023 Edition: adesso ti costa soltanto 39,99 euro grazie agli sconti del Black Friday. Un prezzo incredibile per un gioco appena uscito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.