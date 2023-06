Jurassic World Evolution 2 PS4: un'avventura imperdibile a questo prezzo

Jurassic World Evolution 2, il tanto atteso sequel del popolare gioco di simulazione di parco a tema preistorico, è finalmente arrivato su PS4. E cosa ancora più entusiasmante, è attualmente in sconto del 17% su Amazon. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 49,97 euro.

Jurassic World Evolution 2: la nuova avventura che stavi cercando per la tua PS4

Uno dei punti di forza di Jurassic World Evolution 2 è la sua capacità di offrire linee narrative alternative tratte dai film di Jurassic World e Jurassic Park. Ambientato dopo gli eventi catastrofici di Jurassic World: il regno distrutto, il gioco ti permette di vivere un’esperienza unica in cui potrai plasmare il destino dei dinosauri e del parco. Sarai coinvolto in una storia avvincente e piena di colpi di scena, mentre cerchi di far fronte alle sfide e alle conseguenze dei disastri precedenti.

Jurassic World Evolution 2 ti offre la possibilità di tenere d’occhio ogni aspetto del parco, grazie a opzioni creative e strumenti gestionali dettagliati. Potrai costruire e personalizzare i tuoi parchi con una varietà di attrazioni, edifici e recinti per ospitare i dinosauri. Avrai il controllo totale sulle operazioni di gestione, compresa la gestione delle risorse, la ricerca scientifica e l’equilibrio delle esigenze dei dinosauri e dei visitatori.

Una delle funzionalità più emozionanti di Jurassic World Evolution 2 è la modalità Teoria del Caos. Questa modalità ti permette di rivivere momenti chiave dei tuoi film preferiti, consentendoti di prendere il controllo della situazione e creare alternative e deviazioni dalla trama originale. Avrai l’opportunità di modificare il corso degli eventi e vedere come le tue azioni influenzano il futuro del parco e dei suoi abitanti preistorici.

Se sei un appassionato di dinosauri, avventure emozionanti e gestione di parchi a tema, Jurassic World Evolution 2 è il gioco perfetto per te. Con una trama coinvolgente, opzioni creative di gestione e la modalità Teoria del Caos che offre infinite possibilità, il gioco ti trasporterà in un mondo preistorico come mai prima d’ora. Approfitta dello sconto del 17% su Amazon e preparati a vivere un’avventura epica, al prezzo speciale di soli 49,97 euro. Non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.