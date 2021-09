Junior+: Proposta tramite SMS ad alcuni clienti W3

Per il ritorno a scuola, WINDTRE sta proponendo l'attivazione della sua promo Junior+ dedicata ai minori di 14 anni.

L'offerta proposta ad alcuni già clienti dell'operatore con la Top Quality Network prevede 60 Giga di internet in 4G e 4G+, minuti senza limiti di chiamate verso tutti sia fissi che mobili, 200 SMS sempre verso tutti a soli 8,99 euro mensili. Tale tariffa viene rinnovata ogni mese su un metodo di pagamento automatico a scelta tra conto corrente o carta di credito.

Compreso nel canone troviamo anche l'app WINDTRE Family Protect che permette ai genitori di impostare alcune restrizioni per i loro figli come la geolocalizzazione del dispositivo, il blocco temporale all'uso di internet, limitazione al download di alcune app dai vari store ed altro.

Come abbiamo detto, questa promo viene proposta ad alcuni già clienti WINDTRE che necessitano di attivare una SIM per i loro figli. Nello specifico, l'SMS che arriva è il seguente:

Si torna a scuola! Per i tuoi Under 14 60GIGA, 200SMS, min ILLIMITATI a 8.99E/mese+APP Parental Control inclusa. Addebito su metodo di pagamento. SIM 10E+attivazione 6.99E se attiva 24 mesi. Vai in negozio per attivare una nuova sim fino al 22/10. Info windtre.it/jpep