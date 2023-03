Jumanji: l`edizione in legno in super sconto su Amazon (-29%)

Jumanji è un gioco da tavolo che sa trasportare chiunque voglia lasciare questo mondo e tuffarsi in un’avventura mozzafiato. Con la sua confezione in legno che si apre a modo di scrigno e tutti i dettagli che riproducono il gioco originale protagonista del film, l’esperienza di gioco risulta ancora più coinvolgente e immersiva. Approfitta di questa offerta su Amazon e acquistalo ad un prezzo super scontato di soli 23,99 euro.

Jumanji: il gioco da tavolo per tutte le età, finalmente in sconto

Il gioco è basato sulla trama del film e si svolge in un mondo di giungla pericoloso, dove i giocatori devono evitare trappole e pericoli per vincere. Ma attenzione, perché Jumanji è un gioco che ti insegue, e una volta che inizi a giocare, non potrai più fermarti fino alla fine.

Il gioco da tavolo Jumanji edizione in legno è stato il vincitore del Toy Industry Awards “Game of the Year” nel 2018, grazie alla sua attenzione ai dettagli, alla sua alta qualità e alla sua capacità di trasportare i giocatori in un mondo di avventure e pericoli.

La confezione di Jumanji include un tabellone in legno, pedine, un rinoceronte, un cronometro, un dado numerato, quattro dadi salvataggio, trenta carte pericolo, un decodificatore, un foglio di adesivi e le istruzioni per giocare. Tutti gli elementi sono realizzati con materiali di alta qualità e curati nei minimi dettagli, per offrire un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

Gli avversari si presentano sotto forma di carte pericolo, che possono causare la perdita di vite o altre conseguenze negative. Inoltre, il cronometro aggiunge un elemento di suspense, poiché i giocatori hanno solo un certo limite di tempo per completare il gioco.

Un altro elemento interessante di Jumanji è la presenza di un decodificatore, che permette ai giocatori di risolvere i rompicapi del gioco e avanzare nella partita. Inoltre, il foglio di adesivi consente ai giocatori di personalizzare le loro pedine e di rendere il gioco ancora più personale e divertente.

In conclusione, Jumanji edizione in legno è un gioco da tavolo avvincente e di alta qualità, che permette ai giocatori di immergersi in un mondo di avventure e pericoli. Se stai pensando di acquistarlo, approfitta dell’offerta del 29% di sconto su Amazon per avere un’esperienza di gioco ancora più conveniente, ad un prezzo di soli 23,99 euro. Sono rimasti pochissimi pezzi a disposizione, corri prima che le scorte si esauriscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.