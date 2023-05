JLab Go Work Pop: le cuffie leggerissime con microfono integrato (-20%)

È da un po’ che stai monitorando i vari e-commerce per riuscire a trovare delle cuffie che siano leggere e versatili senza spendere troppo? Allora oggi ho trovato l’offerta perfetta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JLab Go Work Pop a soli 40 euro, anziché 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Con questo sconto del 20% potrai risparmiare quasi 10 euro sul totale. Soprattutto metti le mani su delle cuffie straordinarie e molto comode. Le puoi usare praticamente per qualsiasi cosa, dal lavoro al gaming, e hanno anche il microfono integrato.

JLab Go Work Pop: prezzo basso per le cuffie di qualità

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti di JLab Go Work Pop è la comodità. Infatti sono progettate per essere molto leggere e garantire il massimo del comfort. Hanno dei piccoli padiglioni con un cuscinetto morbido e un archetto regolabile che non pesa sulla testa.

Possiedono una connessione wireless con tecnologia Bluetooth multipoint. Quindi le puoi collegarle fino a due dispositivi contemporaneamente e passare ad esempio dallo smartphone al PC in un secondo. Sono dotati di un microfono mobile con cancellazione del rumore che elimina i suoni ambientali per garantire una voce cristallina. E potrai usarle per ben 50 ore con una sola ricarica.

Un’offerta davvero più unica che rara. Fai presto perché come spesso succede queste promozioni svaniscono in fretta. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista le tue JLab Go Work Pop a soli 40 euro, anziché 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.