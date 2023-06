JLab Epic Air: i MIGLIORI auricolari per lo sport in OFFERTA su Amazon

Se sei uno sportivo e ti piace ascoltare la tua musica preferita mentre ti alleni allora sarai felice di questa offerta che sto per segnalarti. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello gli auricolari wireless JLab Epic Air a soli 99,99 euro, invece che 119,99 euro.

Questo sconto del 17% ti permette di risparmiare ben 20 euro totale. Potrai avere delle cuffiette Bluetooth molto comode, resistenti e dall’audio impeccabile. Sono studiate appositamente per chi pratica sport e quindi ha bisogno di qualcosa che rimanga stabile alle orecchie. A questa cifra sono un vero affare.

JLab Epic Air: impermeabili, ANC e batteria gigante

Sono veramente molte le caratteristiche che rendono gli auricolari wireless JLab Epic Air un ottimo acquisto. Innanzitutto sono dotati di appositi gancetti che si adattano alle orecchie garantendo una stabilità perfetta. Anche mentre corri rimarranno ancorate alle orecchie. Sono resistenti all’acqua con certificazione IP66 e quindi non temono nemmeno il sudore.

Godono della tecnologia dual connect che ti permette di usare uno o entrambi gli auricolari in base alle tue esigenze. Offrono un ottimo audio sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Infatti grazie alla cancellazione attiva del rumore avrai un suono coinvolgente e chi ti ascolta udrà la tua voce forte chiara. Infine, parlando di autonomia, sono in grado di durare per più di 15 ore con una sola ricarica e un totale di 70 ore grazie alla pratica custodia.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo sono da prendere al volo. Fai presto perché ovviamente l’offerta è a tempo limitato. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless JLab Epic Air a soli 99,99 euro, invece che 119,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.