JBL Xtreme 4: potenza, resistenza e musica senza limiti ovunque tu vada

Se quello che desideri è un altoparlante potente, resistente e perfetto da portare sempre con te, il JBL Xtreme 4 è la scelta ideale. Questo speaker Bluetooth portatile combina una qualità del suono eccezionale con una struttura robusta, perfetta per ogni situazione.

La tecnologia JBL Original Pro Song e i suoi potenti driver ti offriranno bassi profondi ed un audio perfettamente cristallino. Inoltre questo dispositivo è perfetto da portare con sé in ogni situazione, dai party in piscina alle escursioni in montagna.

Con la sua batteria a lunga durata fino a 24 ore, potrai goderti la tua musica senza doverti preoccupare continuamente di doverlo ricaricare. E, quando ti servirà, la ricarica rapida ti consentirà di riprendere l’ascolto in pochissimo tempo.

Il JBL Xtreme 4 funziona anche come powerbank, quindi potrai utilizzarlo all’occorrenza anche per ricaricare il tuo smartphone o altri dispositivi mentre ascolti la tua musica preferita.

Con la certificazione IP67 questo speaker è studiato per essere completamente resistente all’acqua e alla polvere. Potrai portarlo in spiaggia, in piscina o sotto la pioggia senza il timore che si rovini. Inoltre, la sua fibbia a tracolla ti consentirà di portarlo praticamente ovunque. La fibbia inoltre si trasforma in un apribottiglie, perfetto per i tuoi momenti di relax all’aperto.

Se desideri un’esperienza audio ancora più immersiva, con la funzione Aure Boot potrai collegare più speaker JBL Xtreme per creare un suono ancora più potente durante le tue feste.

Insomma, questo altoparlante è davvero il top se sei alla ricerca di un dispositivo potente, con performance d’alta qualità, resistente e facile da utilizzare. Non lasciartelo sfuggire con l’offerta del 18% in meno e fallo arrivare subito a casa tua a 286,00 euro!