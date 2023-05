JBL Wave 200TWS in MAXI SCONTO su Amazon e le puoi avere a 51€

Se vuoi acquistare delle cuffiette wireless che ti garantiscano ottime prestazioni a un prezzo conveniente, non perdere questa super occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Wave 200TWS a soli 51,08 euro, invece che 79,99 euro.

Questi auricolari true wireless sono comodissimi e leggeri. Hanno un’ottima autonomia e sono resistenti all’acqua. Oggi, grazie a uno sconto del 36% potrai risparmiare quasi 30 euro sul totale. Un’offerta da non perdere assolutamente.

JBL Wave 200TWS: audio meraviglioso e grande comfort

JBL Wave 200TWS sono pensate e progettate per chi vuole avere sempre alle orecchie degli auricolari wireless. Infatti sono molto leggere e si adattano perfettamente all’orecchio garantendo il massimo del comfort. Anche la custodia è molto pratica e leggera. La puoi infilare in tasca per averle sempre con te. Ovviamente ciò che le rende uniche è il suono meraviglioso garantito da JBL Pure Bass che ti permetterà di ascoltare la tua musica in modo coinvolgente.

Grazie alla tecnologia Dual Connect puoi decidere se usare un solo auricolare o entrambi. Questo ti permette ad esempio di risparmiare la batteria. Parlando proprio di quest’ultima, offrono un’autonomia di ben 5 ore con una sola ricarica e altre 15 ore con la custodia, per un totale di 20 ore di ascolto. In più sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX2.

Affrettati perché un’occasione così è destinata a durare poco. Per cui prima che scada l’offerta vai su Amazon e acquista le tue JBL Wave 200TWS a soli 51,08 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

