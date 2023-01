JBL Wave 100: cuffie TWS con riproduzione fino a 20 ore a meno di 40€ (-20%)

Le cuffie JBL Wave 100TWS si distinguono rispetto alle altre cuffie true wireless appartenenti a questa fascia di prezzo per i bassi profondi, la forma particolarmente ergonomica e l’ottima autonomia (fino a 20 ore di riproduzione). Un altro punto di forza è rappresentato dall’indipendenza dei due auricolari per mezzo della duplice connessione: puoi infatti controllare musica, chiamate e assistente vocale da ogni auricolare, in questo modo non perderai mai il ritmo.

In queste ore le cuffie true wireless JBL Wave 100 sono in offerta da Unieuro a soli 39,99 euro, grazie allo sconto del 20% che rientra nella promozione Fuoritutto. L’offerta è completata dalla spedizione e il ritiro in negozio gratuiti, a cui si aggiunge l’opportunità di pagare in tre comode rate senza interessi da 13 euro al mese con Klarna o PayPal.

JBL Wave 100 TWS: a questo prezzo difficile trovare cuffie true wireless migliori

La tecnologia JBL Deep Bass integrata nelle cuffie true wireless JBL Wave 100 ti consente di godere di bassi profondi, sfruttando inoltre la presenza dei driver da 8 mm. A questo aggiungici la funzione Dual Connect, grazie alla quale hai la possibilità di ascoltare musica ed effettuare chiamate contemporaneamente.

Lato autonomia, con una sola carica gli auricolari del marchio JBL vantano un’autonomia di 5 ore, se invece ti servi della custodia puoi aggiungere altre 15 ore per ottenere un’autonomia monstre fino a 20 ore.

Affrettati, la promozione del Fuoritutto Unieuro sulle cuffie JBL Wave 100 TWS scadrà a breve. Ricorda che puoi scegliere anche il pagamento rateale senza interessi con Klarna e PayPal, così da pagare oggi soli 13 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.