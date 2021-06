Le JBL Tune500BT sono in offerta su Amazon ad appena 28,39€. Il ribasso del 43% rende l'acquisto più economico attraverso uno sconto effettivo di 21,60€.

JBL Tune500BT: perchè approfittare dell'offerta

Le cuffie On Ear JBL Tune500Bt si presentano come un prodotto ben sviluppato e con un design elegante. In questa colorazione bianca acquistano una marcia in più riuscendo a catturare subito l'occhio.

Leggere e confortevoli possono essere indossate per ore senza provare fastidio. Le imbottiture giocano un ruolo fondamentale così come i materiali utilizzati per la loro produzione. Inoltre sono wireless e dunque non presentano fili ingombranti e fastidiosi per i movimenti.

La riproduzione è una caratteristica saliente. Acquistandole si può essere sicuri che i contenuti musicali e in streaming vengano riprodotti in alta qualità. I bassi, infatti, suonano potenti e armoniosi senza mai creare disequilibri importanti.

Sono altresì dotate di microfono per poter interagire con gli assistenti vocali come Siri e Google e poter effettuare delle telefonate senza doverle scollegare.

La batteria, poi, concede fino a 16 ore di riproduzione continua. L'alimentazione può avvenire anche in modalità rapida: collegandole per 5 minuti si ottengono ulteriori 60 minuti di riproduzione. La carica completa, invece, avviene in circa 2 ore.

Altra features da notare è che sono multipoint: possono collegarsi da un dispositivo all'altro velocemente e senza ritardi.

Le cuffie On Ear JBL Tune500BT sono acquistabili su Amazon a soli 28,39€ in colorazione bianca. Acquistale oggi e ricevile in circa 48 ore a casa se possiedi un abbonamento Prime attivo. Le spedizioni sono gratuite anche per i clienti che optano per la consegna presso un punto di ritiro.

