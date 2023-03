JBL Tune 760NC: cuffie di alta qualità, ad un prezzo competitivo

Le cuffie JBL TUNE 760NC sono un prodotto di alta qualità, disponibili in sconto del 14% su Amazon. Queste cuffie sono caratterizzate dall’inconfondibile suono JBL Pure Bass, che assicura un’esperienza audio di alta qualità con bassi potenti. Inoltre, grazie alla cancellazione attiva del rumore, è possibile eliminare i suoni ambientali e sintonizzarsi sulla propria musica preferita. Approfitta subito di questa offerta e acquista questo prodotto eccezionale ad un prezzo competitivo di soli 111,54 euro.

JBL Tune 760NC: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Le cuffie JBL TUNE 760NC sono dotate di driver da 40 mm, che offrono un audio nitido e bilanciato. Inoltre, grazie alla tecnologia Google Fast Pair, queste cuffie si connettono immediatamente al proprio dispositivo Android, rendendo la connessione wireless rapida e semplice.

La gestione delle chiamate e la regolazione del suono sono facili grazie al pulsante di controllo sulle cuffie JBL Tune 760NC, che consente anche l’attivazione degli assistenti vocali. Inoltre, la connessione multipoint consente di passare facilmente da un dispositivo all’altro.

La batteria ricaricabile delle cuffie JBL TUNE 760NC può essere completamente carica in meno di due ore e garantisce fino a 50 ore di riproduzione audio con BT accesso e fino a 35 ore con BT e ANC attivi. In questo modo, questo dispositivo è l’ideale per l’uso quotidiano, anche durante i lunghi viaggi. L’articolo consegnato include le cuffie JBL TUNE 760NC, un cavo di ricarica USB Type-C, un cavo audio rimovibile, una scheda di sicurezza e una guida rapida, il tutto in un elegante colore nero.

In sintesi, le cuffie JBL TUNE 760NC sono un prodotto di alta qualità che garantiscono un’esperienza audio eccellente, grazie alla cancellazione attiva del rumore e alla tecnologia JBL Pure Bass. Grazie allo sconto del 14% su Amazon, queste cuffie sono una scelta conveniente e di alta qualità per chiunque cerchi una soluzione di alta qualità. Non perdere questa incredibile promozione e acquistale subito ad un prezzo competitivo di soli 111,54 euro, prima che gli ultimi pezzi a disposizione si esauriscano.

