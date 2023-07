JBL Tune 510BT: un'OCCASIONE da prendere al volo (-46%)

Se sei un appassionato di musica e stai cercando un paio di cuffie wireless di alta qualità, potresti considerare le JBL Tune 510BT. Queste cuffie on-ear Bluetooth senza fili offrono un suono eccezionale e potenti bassi grazie alla tecnologia JBL Pure Bass. Attualmente in super sconto del 46% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarle al prezzo ridicolo di soli 26,99 euro.

JBL Tune 510BT: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche più apprezzate delle cuffie JBL Tune 510BT è la loro lunga durata della batteria. Con una ricarica di sole 2 ore tramite il cavo USB Type-C incluso, puoi goderti fino a 40 ore di riproduzione musicale continua. Inoltre, se hai fretta, la funzione di ricarica veloce ti offre ben 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica. Non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza musica durante i tuoi spostamenti o le tue sessioni di allenamento.

Un’altra caratteristica interessante delle cuffie JBL Tune 510BT è la connessione Multipoint. Puoi passare facilmente da un dispositivo Bluetooth all’altro, ad esempio, dal tablet al cellulare, senza dover riconfigurare le cuffie. Inoltre, grazie al pulsante multifunzione, puoi attivare l’assistente vocale del tuo dispositivo con facilità.

Il design delle cuffie JBL Tune 510BT è leggero, comodo e pieghevole, rendendole ideali per l’uso quotidiano e i viaggi. I padiglioni auricolari morbidi e leggeri insieme all’archetto imbottito assicurano un comfort duraturo anche durante lunghe sessioni di ascolto. Inoltre, grazie alla loro natura pieghevole, le cuffie possono essere facilmente riposte in una borsa o nello zaino senza occupare troppo spazio.

Nella confezione delle JBL Tune 510BT troverai le cuffie stesse, un cavo di ricarica USB C, una scheda dati e di sicurezza e un manuale di istruzioni per facilitare la configurazione e l’uso.

Non lasciarti sfuggire questa occasione per portare la tua esperienza musicale al livello successivo con le cuffie JBL Tune 510BT. Approfitta immediatamente del MEGA sconto del 46% su Amazon e acquistale al prezzo competitivo di soli 26,99 euro. Sia che tu sia un appassionato di bassi potenti o un audiolibro appassionato, queste cuffie saranno il compagno perfetto per accompagnarti ovunque tu vada. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

