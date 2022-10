JBL Tune 510BT: cuffie wireless SUPER a prezzo MINI

Ecco l’offerta giusta per avere delle bellissime cuffie wireless che Ti accompagneranno in ogni momento della giornata. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello le JBL Tune 510BT a soli 39,99 euro, anziché 49,99 euro.

Un’offerta davvero vantaggiosa che ti permetterà di risparmiare il 20% e accaparrarti delle cuffie davvero di ottima qualità. Hanno un microfono integrato, sono molto comode, le puoi piegare per portarle sempre con te. Inoltre godono di un autonomia fino a 40 ore con una sola ricarica.

Che aspetti, metti a segno un vero affare. Vai subito su Amazon e acquista JBL Tune 510BT a soli 39,99 euro. Se ordini oggi potrai riceverle domani senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

JBL Tune 510BT: connessione multipla e audio potente

Goditi un suono eccezionale, di altissima qualità, senza nessun cavo in giro. Grazie a JBL Pure Bass Sound, potrai ascoltare la tua musica preferita con la sensazione di essere a un concerto. Avrai bassi potenti e alti chiari. Potrai connetterle simultaneamente a diversi dispositivi con tecnologia Bluetooth e passare in modo veloce da uno all’altro. Questa funzione è molto comoda quando ad esempio stai ascoltando la musica e ti arriva una chiamata. In un attimo potrai rispondere senza dover scollegare le cuffie.

Il design è stato studiato e progettato in modo che possano essere leggere e comode. Hanno dei padiglioni auricolari morbidi è un archetto imbottito, così si adatteranno perfettamente alla tua testa e potrai indossarle per diverso tempo senza che ti diano fastidio. Inoltre sono pieghevoli e le potrei infilare in uno zaino o in una piccola borsa. Infine, hanno un autonomia di 40 ore con una sola ricarica.

Questa è un’offerta da non farsi scappare assolutamente. Vai ora su Amazon e metti nel tuo carrello le JBL Tune 510BT a soli 39,99 euro, anziché 49,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.