JBL Tune 510BT, che prezzo! Oggi sono tue a soli 28,99€ (-42%)

Porta la tua esperienza d’ascolto al prossimo livello con le cuffie JBL Tune 510BT, ora disponibili a un prezzo speciale di soli 28,99€, grazie a uno sconto eccezionale del 42% rispetto al loro prezzo originale di 49,99€. Queste cuffie on-ear wireless rappresentano un’eccellente fusione di tecnologia e design, offrendo un’esperienza di ascolto superiore senza il fastidio dei cavi.

Il punto di forza delle JBL Tune 510BT è sicuramente l’audio: grazie alla tecnologia JBL Pure Bass, queste cuffie trasmettono un suono di alta qualità direttamente dallo smartphone, con bassi potenti che elevano ogni traccia musicale.

La libertà dal disordine dei cavi, garantita dalla connessione Bluetooth 5.0, si unisce a una batteria di lunga durata che assicura fino a 40 ore di riproduzione musicale con una singola carica di sole 2 ore tramite cavo USB Type-C. Inoltre, la funzione di ricarica veloce offre 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di carica, garantendo un piacere di ascolto praticamente illimitato.

La connessione Multipoint è un’altra caratteristica notevole, permettendo di passare facilmente tra dispositivi Bluetooth — come passare da guardare un video su un tablet a rispondere a una chiamata sul cellulare.

Il design delle JBL Tune 510BT è pensato per il massimo comfort: sono leggere, pieghevoli e dotate di padiglioni auricolari morbidi e di un archetto imbottito, rendendole comode da indossare per periodi prolungati e facili da trasportare ovunque. La combinazione di comodità, qualità del suono e praticità rende queste cuffie un’ottima scelta per chiunque: non perdere questa offerta e acquistale subito risparmiando!