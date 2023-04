JBL Tune 500: cuffie di alta qualità ad un prezzo competitivo

Le cuffie JBL Tune 500 sono un’ottima scelta per gli appassionati di musica che vogliono godere di un’esperienza audio di alta qualità senza spendere una fortuna. Infatti, questo fantastico prodotto, oggi è in sconto del 25% su Amazon. Ciò significa che puoi acquistare queste cuffie ad un prezzo competitivo di soli 22,89 euro.

JBL Tune 500: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Grazie alla loro eccellente qualità audio, le JBL Tune 500 sono delle cuffie sovraurali che emettono il celebre suono JBL Pure Bass che si può ascoltare nelle sale da concerto, negli stadi e negli studi di registrazione di tutto il mondo. Queste cuffie sono anche molto pratiche grazie al cavo piatto antigroviglio con comando ad un pulsante e microfono integrato, che consente di gestire facilmente la musica, le chiamate e l’accesso a Siri o Google. Inoltre, sono dotate di un’archetto imbottito e morbidi cuscinetti auricolari, che assicurano massimo comfort durante l’ascolto.

La coppia di driver da 32 mm riproduce un sound limpido e corposo con bassi potenti e profondi, rendendo le JBL Tune 500 ideali per l’ascolto di musica, gaming e chiamate. Sono compatibili con Android, iPhone, Smartphone, Laptop, PC, Xbox, Ps4 e TV, il che significa che possono essere utilizzate con la maggior parte dei dispositivi audio. Queste cuffie sono anche molto pratiche da trasportare. Leggere e confortevoli, possono essere ripiegate e messe comodamente nella borsa per portarle ovunque si va. Inoltre, l’articolo viene consegnato con un cavo anti-groviglio e una scheda della garanzia.

In questo momento, le cuffie JBL Tune 500 sono in sconto del 24% su Amazon, il che le rende un’opzione ancora più attraente per chi cerca un’esperienza audio di alta qualità a un prezzo accessibile di soli 22,89 euro. Non perdere per nessun motivo al mondo questa offerta, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

