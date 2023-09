JBL Tune 500, cuffie da audio SUPERIORE a prezzo inferiore (19€)

Un paio di cuffie di cui non fare più a meno? Non posso che suggerirti le JBL Tune 500. Promosse a pieni voti da chiunque le acquisti, sono il modello che fa al caso tuo se vuoi spendere il giusto, non avere problemi di connessione Bluetooth e soprattutto vuoi ascoltare senza scendere a compromessi.

Economiche di loro, ora che sono in promozione su Amazon a soli 19,99€ non te le puoi far scappare. Collegati immediatamente per aggiungerle al tua carrello con un solo click.

JBL Tune 500, le cuffie sovraurali di cui non fare a meno

Queste JBL Tune 500 sono delle cuffie veramente semplici e soprattutto basiche ma non peccano di qualità, caratteristica super importante. Con il loro design leggero e i padiglioni imbottiti, puoi indossarle e dimenticarle di averle perché non ti daranno alcun fastidio.

Pensa che sono ottime anche se ti sposti spesso. Questo perché hanno un design pieghevole che ti consente di metterle in borsa o nello zaino senza intoppi.

Per quanto riguarda il cavo non avere pensieri: è resistente e dotato di sistema antigroviglio. In più trovi anche un piccolo telecomando che ti consente di gestire la riproduzione musicale in facilità.

E visto che non puoi farti mancare niente, ti faccio sapere che non mancano all’appello i microfoni con cui puoi effettuare chiamate e registrare note vocali e tanto altro ancora.

Cosa stai aspettando? Collegati immediatamente su Amazon dove puoi acquistare le tue JBL Tune 500 a soli 19,99€ con lo sconto in corso.

