JBL Tune 230NC TWS: gli auricolari che non dovete farvi scappare (-30%)

Siete alla ricerca di ottimi auricolari wireless? Inutile dirvi che tra i migliori spiccano indubbiamente quelli del marchio JBL, ma se vi dicessimo che uno tra i modelli di punta è in grande offerta su Amazon? Stiamo parlando degli auricolari JBL Tune 230NC TWS che grazie allo sconto del 30% passano da 119 euro a soli 79,90 euro. A questo prezzo è impossibile non comprarli.

Auricolari JBL Tune 230NC TWS: l’offerta che stavi cercando da tempo

Gli auricolari JBL Tune 230NC TWS sono dotati di una cancellazione attiva del rumore con 2 microfoni e Smart Ambient, per garantire una totale immersione nella musica senza interferenze esterne. Non mancano comunque le modalità TalkThru e Ambient Aware, che consentono una consapevolezza dell’ambiente circostante senza dover togliere le cuffie.

Le chiamate in stereo e a mani libere sono possibili grazie ai 4 microfoni delle JBL Tune. Inoltre, con un’autonomia fino a 40 ore di riproduzione e una ricarica veloce di soli 10 minuti per 2 ore di ascolto, questi auricolari offrono una possibilità di ascolto senza pari. Non manca, comunque, anche il potente audio JBL Pure Bass e un design ergonomico che non solo isola il rumore ambientale, ma garantisce una vestibilità comoda anche durante gli allenamenti sportivi più intensi. Infine, con la protezione IPX4, questi auricolari sono resistenti all’acqua e al sudore.

In conclusione le JBL Tune 230NC TWS sono sicuramente una scelta perfetta e con lo sconto del 30% attualmente disponibile su Amazon, l’acquisto di questi auricolari diventa ancora più conveniente ad un prezzo di soli 79,90 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.