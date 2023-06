JBL TUNE 230NC TWS: auricolari wireless da URLO a prezzo WOW

Non ci sono dubbi sul fatto che in giro, tra negozi ed e-commerce, ci sono una marea di auricolari wireless, più o meno economici. Oggi però voglio segnalarti questa offerta che ti permette di avere delle cuffiette Bluetooth spettacolari a un ottimo prezzo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL TUNE 230NC TWS a soli 66,80 euro, invece che 99,99 euro.

Dunque oggi se fai presto puoi avvalerti di uno sconto del 33% che ti permette di risparmiare oltre 33 euro sul totale. L‘innovativo design di queste cuffiette ti consente di indossarle per tantissimo tempo senza che ti diano fastidio. Offrono un ottimo audio e una batteria gigantesca che dura lungo.

JBL TUNE 230NC TWS: auricolari Bluetooth eccezionali

Gli auricolari Bluetooth JBL TUNE 230NC TWS garantiscono un suono superiore, con bassi potenti e alti e medi cristallini e vibranti. Riuscirai a percepire ogni nota di ogni strumento musicale delle tue canzoni preferite. Potrai distinguere nitidamente anche i più piccoli rumori nei tuoi giochi e non ti perderai nessun dialogo nei tuoi film o serie TV.

Sono dotate di due microfoni con cancellazione attiva del rumore e modalità ambiente. Per cui le puoi usare per fare chiamate che saranno sempre al top. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e garantiscono ben 10 ore di autonomia con una singola ricarica e altre 30 ore grazie alla custodia, per un totale quindi di 40 ore di ascolto.

Questa è un’offerta più unica che rara e per riuscire ad avvalertene devi essere velocissimo. Per cui vai subito su Amazon e acquista i tuoi JBL TUNE 230NC TWS a soli 66,80 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.