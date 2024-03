JBL Tune 230NC: in offerta su Amazon con il 50% di sconto

Le JBL Tune 230NC sono una scelta eccezionale per gli appassionati di musica in cerca di auricolari wireless di alta qualità a un prezzo accessibile. Grazie allo sconto del 50%, ora sono disponibili a soli 49,99€ rispetto al prezzo consigliato di 99,99€.

Questi auricolari True Wireless si distinguono per l’audio potente caratteristico di JBL, garantendo bassi intensi e un suono cristallino per un’esperienza d’ascolto immersiva. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore, supportata da due microfoni, elimina i disturbi esterni, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica senza interruzioni.

Le modalità Smart Ambient, tra cui TalkThru e Ambient Aware, migliorano la tua consapevolezza dell’ambiente circostante senza necessità di togliere le cuffie, una caratteristica particolarmente utile in situazioni in cui è importante rimanere connessi con ciò che accade intorno a te.

Con fino a 40 ore di riproduzione, queste cuffie assicurano una lunga durata della batteria per accompagnarti durante giornate intere di utilizzo. Inoltre, la funzionalità di ricarica veloce offre 2 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica, ideale per chi è sempre in movimento.

Il design ergonomico e la resistenza all’acqua IPX4 rendono le TUNE 230NC TWS perfette per l’uso quotidiano e le attività sportive, garantendo una vestibilità sicura e confortevole anche durante gli allenamenti più intensi.

Nella confezione sono inclusi gli auricolari, un cavo di ricarica USB Tipo-C, tre misure di inserti auricolari per adattarsi perfettamente a ogni orecchio, una custodia di ricarica, e una guida utile per iniziare immediatamente a godere della qualità sonora JBL.

Con l’offerta attuale, sono un investimento eccellente per migliorare la propria esperienza d’ascolto in ogni situazione. Non fartela scappare!