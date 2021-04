Sei in cerca di un paio di cuffie true wireless? Le JBL Tune 125 TWS sono in offerta su Amazon a soli 87,99€. Il ribasso del 19% si traduce in uno sconto effettivo di 21,00€ che rende l’acquisto più convenienti. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

JBL Tune 125 TWS: perché scegliere questi auricolari?

Con un design semplice e compatto, gli auricolari JBL Tune 125 TWS sono perfetti per chi non ama dare nell’occhio quando indossa le cuffie. Con un formato In Ear risultano essere indiscrete e funzionali.

La loro struttura altamente ergonomica consente di utilizzarle a lungo senza mai provare fastidio. In confezione, inoltre, sono fornite delle punte aggiuntive che permettono di ottenere la massima aderenza delle wearable al padiglione auricolare.

Grazie alla tecnologia contenuta al loro interno, queste cuffie sono capaci di garantire un audio spaziale. I bassi suonano potenti e i toni alti chiari al fine di una riproduzione sempre ottimizzata.

La presenza del microfono integrato permette di utilizzare i dispositivi anche in fase di chiamata. Chi ascolterà dall’altro capo della cornetta riceverà sempre un audio nitido e cristallino per non rinunciare alle telefonate quando le si indossano.

Degna di nota è la batteria che assicura fino a 32 ore di riproduzione complessive (cuffie e custodia di ricarica). La ricarica, inoltre, avviene attraverso un cavo Type C per quel che riguarda il case e impiega circa 2 ore per raggiungere il 100%.

Da non sottovalutare, infine, è l’associazione automatica delle cuffie al dispositivo Android una volta rimosse dalla custodia e indossate.

Puoi acquistare gli auricolari JBL Tune 125 TWS su Amazon a soli 87,99€ nella colorazione nera. Ordinale oggi e ricevile in tempi rapidi se sei abbonato a Prime. Le consegne sono gratuite anche sul primo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

