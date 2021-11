JBL T750BTNC: confort e qualità al top scontate a metà prezzo

Se sei alla ricerca di un buon paio di cuffie Bluetooth per la musica, Amazon propone per il Black Friday un’offerta davvero sensazionale. Stiamo parlando delle JBL T750BTNC con cancellazione del rumore adattiva, scontate a metà prezzo. Lo sconto si applica alla sola variante nera, chiaramente fino ad esaurimento scorte, segnando il minimo storico a soli 65 euro.

Cuffie Bluetooth JBL T750BTNC: caratteristiche tecniche

Si tratta innanzitutto di cuffie over-ear, che circondano quindi l’intero orecchio. Il design è piuttosto minimale, seppur ben realizzato. I padiglioni, infatti, possono essere ruotati per mantenere comodamente al collo le cuffie quando non sono in utilizzo. Inoltre, è possibile ripiegare completamente le giunture rendendole decisamente compatte, così da semplificarne il trasporto. Le cuffie sono estremamente leggere, così da ridurre al minimo il peso sulla testa. Un confort agevolato dall’ottima imbottitura in memory foam applicata sia sull’archetto che sui padiglioni. Dal punto di vista strutturale, quindi, si tratta di un paio di cuffie davvero eccellenti.

Naturalmente sono compatibili con praticamente qualsiasi dispositivo Bluetooth, inclusi i device Android e iOS. I comandi sui padiglioni consentono di gestire tracce, volume, chiamate e gli assistenti vocali che includono Alexa e Bixby, oltre naturalmente a Siri e Google Assistant. Non manca una funzione di cancellazione del rumore adattiva, che regola il livello in base all’ambiente circostante. Molto interessante la funzione Multipoint che consente di collegare simultaneamente due dispositivi. In questo modo sarà possibile rispondere alle chiamate da uno, e riprodurre la musica dall’altro, gestendo il tutto in maniera semplice e intuitiva con i comandi integrati. Ciliegina sulla torta è naturalmente il timbro di JBL, uno dei più apprezzati dai professionisti, in questo caso arricchito con JBL Pure Bass per bassi ancora più potenti e incisivi. Nel complesso un paio di cuffie che fanno del rapporto qualità/prezzo il loro punto di forza, con una qualità del suono eccellente, ad un costo decisamente accessibile.

Grazie ad uno sconto del 49%, le cuffie possono essere acquistate su Amazon a soli 65,99 euro per un risparmio di ben 63 euro sul prezzo di listino.