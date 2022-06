JBL, speaker BT piccolo e IMPERMEABILE a prezzo RIDICOLO (29€)

Non credere a chi ti dice che è necessario spendere centinaia di euro per acquistare uno speaker Bluetooth impermeabile, a maggior ragione quando l’ottimo JBL Go 3 è in offerta su Amazon con il 25% di sconto.

Ad appena 29€, infatti, il device ti arriva a casa in appena 1 giorno e fin da subito è pronto a dare il meglio di sé permettendoti di ascoltare tutta la musica che vuoi, come vuoi e, soprattutto, dove vuoi.

Il piccolo ma potente speaker Bluetooth JBL è in offerta su Amazon ad appena 29€

Non farti condizionare dal prezzo molto economico. A meno di 30€ hai la possibilità di sfruttare uno dei migliori speaker Bluetooth del momento per via del suo incredibile rapporto qualità/prezzo. Realizzato in tessuto industriale completamente impermeabile (resiste anche alla polvere) e dotato anche di un comodo gancio in fibra industriale per agganciarlo alla fibbia dello zaino o a un moschettone, lo speaker monta un diffusore audio con una equalizzazione in grado di regalare una buona esperienza di ascolto indipendentemente dal genere musicale.

Dotato di una batteria che ti garantisce fino a 5 ore di ascolto con una singola carica, il modulo Bluetooth integrato è perfettamente compatibile con qualunque dispositivo mobile (smartphone e/o tablet) di Apple oppure Android. Lo accendi, lo colleghi al Bluetooth del tuo dispositivo e inizi fin da subito ad ascoltare i tuoi artisti preferiti per tante ore al giorno.

Preparati alle più belle vacanze estive di sempre con i tuoi brani preferiti sempre a portata di mano, anche a mare o in piscina, spedendo pochissimo. Metti subito nel carrello il piccolo ma potente speaker Bluetooth di JBL e preparati a sbalordire i tuoi amici con un device che saprà garantirti ore e ore di musica non-stop senza mai un problema.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.